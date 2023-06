IMDb 7.9 / 10 from 3,184 users

09 October 1964

Welcome, or No Trespassing (1964)

A satirical comedy about the excessive restrictions that children face during their vacation in a Young Pioneer camp.

Elem Klimov

Evgeniy Evstigneev, Arina Aleynikova, Ilya Rutberg, Lidiya Smirnova, Aleksei Smirnov, Viktor Kosykh, Yura Bondarenko, Lida Volkova, Boris Demb, Sergei Kokoryov, Igor Kryukov, Aleksand Mashovets, Tanya Prokhorova, Lyude Smeyan, Vyacheslav Tsaryov, Tatyana Barysheva, A. Largansky, Ekaterina Mazurova, Viktor Uralsky, Nina Shatskaya, Vova Burdukov, Aleksandr Zhiveynov, Alik Minkovich, Sergei Shappu, Aleksandr Bajkov, Radner Muratov, Viktor Markin, Daya Smirnova

tt0058022