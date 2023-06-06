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Kualitas
WEBRip
Negara
Soviet Union
Bintang film
A. Largansky,
Aleksand Mashovets,
Aleksandr Bajkov,
Aleksandr Zhiveynov,
Aleksei Smirnov,
Alik Minkovich,
Arina Aleynikova,
Boris Demb,
Daya Smirnova,
Ekaterina Mazurova
Sutradara
Elem Klimov
IMDb
7.9/
10from
3,184users
Diterbitkan
09 October 1964
Oleh
mamat
Synopsis
Welcome, or No Trespassing (1964)
A satirical comedy about the excessive restrictions that children face during their vacation in a Young Pioneer camp.
Elem Klimov
Evgeniy Evstigneev, Arina Aleynikova, Ilya Rutberg, Lidiya Smirnova, Aleksei Smirnov, Viktor Kosykh, Yura Bondarenko, Lida Volkova, Boris Demb, Sergei Kokoryov, Igor Kryukov, Aleksand Mashovets, Tanya Prokhorova, Lyude Smeyan, Vyacheslav Tsaryov, Tatyana Barysheva, A. Largansky, Ekaterina Mazurova, Viktor Uralsky, Nina Shatskaya, Vova Burdukov, Aleksandr Zhiveynov, Alik Minkovich, Sergei Shappu, Aleksandr Bajkov, Radner Muratov, Viktor Markin, Daya Smirnova
tt0058022