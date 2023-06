IMDb 7.1 / 10 from 1,449 users

Violet Perfume (2001)

A poignant and moving urban drama, focusing on the growing problem of sexual assault in Mexico City. Director Sistach fictionalizes the true story of a friendship between two adolescent girls which is torn apart when one of them is brutally raped.

Lucía Gajá, Maryse Sistach, Issa García-Ascot Ogarrio

Ximena Ayala, Nancy Gutiérrez, Arcelia Ramírez, María Rojo, Luis Fernando Peña, Gabino Rodríguez, Pablo Delgado, Eligio Meléndez, Rosario Zúñiga, Soledad González, César Balcázar, Josefina Marín, Clarissa Malheiros, Carlos García, Guadalupe Sánchez, Mayahuel Tocozautla, Zury Mora, Roberto Cabral, Gabriela Sánchez, Karla Cortés, Argelia Díaz Cabral, Deborah Rambal

