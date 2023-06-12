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Kualitas
WEBDL
Negara
Usa
Bintang film
Adele Mara,
Arlyn Roberts,
Charles Gordon,
Charles Sullivan,
Constantine Romanoff,
Emmett Vogan,
Floyd Shackelford,
Frank Jaquet,
Frank O'Connor,
Fred Howard
Sutradara
Lesley Selander
Genre
Horror
IMDb
5.9/
10from
547users
Diterbitkan
13 April 1945
Oleh
mamat
Synopsis
The Vampire’s Ghost (1945)
In a small African port, a tawdry bar is run by a old man named Webb Fallon. Fallon is actually a vampire, but he is becoming weary of his “life” of the past few hundred years.
Lesley Selander
John Abbott, Charles Gordon, Peggy Stewart, Grant Withers, Emmett Vogan, Adele Mara, Roy Barcroft, Martin Wilkins, Frank Jaquet, Jimmy Aubrey, George M. Carleton, Fred Howard, Frank O’Connor, Arlyn Roberts, Constantine Romanoff, Floyd Shackelford, Tom Steele, Charles Sullivan, Jim Thorpe, Ralph Volkie, Zack Williams
tt0038214