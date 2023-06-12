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Kualitas

WEBDL

Negara

Usa

Genre

Horror

IMDb

5.9

/

10

from

547

users

Diterbitkan

13 April 1945

Oleh

mamat

Synopsis

The Vampire’s Ghost (1945)

In a small African port, a tawdry bar is run by a old man named Webb Fallon. Fallon is actually a vampire, but he is becoming weary of his “life” of the past few hundred years.
Lesley Selander
John Abbott, Charles Gordon, Peggy Stewart, Grant Withers, Emmett Vogan, Adele Mara, Roy Barcroft, Martin Wilkins, Frank Jaquet, Jimmy Aubrey, George M. Carleton, Fred Howard, Frank O’Connor, Arlyn Roberts, Constantine Romanoff, Floyd Shackelford, Tom Steele, Charles Sullivan, Jim Thorpe, Ralph Volkie, Zack Williams

Diterbitkan

Juni 12, 2023 2:13 pm

Durasi

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