The Lion Has Seven Heads (1971)

A white-robed preacher wanders and sermonizes across African lands; European communists and CIA spies conspire out of mutual self-interest to engineer the appointment of an African bourgeois to a puppet government presidency; and a revolutionary group marches in exile.

