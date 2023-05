IMDb 7.2 / 10 from 181 users

The Life of Matsu the Untamed (1943)

Matsugoro is a poor rickshaw driver whose animated spirit and optimistic demeanor make him a favorite of the town. Matsu helps an injured boy, Toshio, and is hired by the boy’s parents.

Hiroshi Inagaki

Tsumasaburō Bandō, Keiko Sonoi, Hiroyuki Nagato, Yasushi Nagata, Kyoji Sugi, Ryūnosuke Tsukigata, Kamon Kawamura, Isamu Yamaguchi, Kaichi Kaburagi, Kajō Onoe, Kazuaki Komiya, Ryōsuke Kagawa, Kanae Kobayashi, Hitoshi Machida, Shinobu Araki, Fumihiko Yokoyama, Jotaro Togami, Hiroshi Mizuno, Tominosuke Hayama, Kaoru Futaba, Katsusaburo Ukita, Shizuko Takizawa, Kiyoshi Kasuga, Tsuyoshi Shimoyama, Koike Yanagiboshi, Yasushi Komai, Masaharu Nakane, Minoru Bando, Junichi Sugimoto, Kōichi Katsuragi

