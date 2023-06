IMDb 5.3 / 10 from 722 users

Diterbitkan 01 December 1956

Oleh mamat

The Gamma People (1956)

An American reporter smells a story when he is stranded in an Iron Curtain country where the local dictator is using gamma rays to transform children into mutated henchmen.

John Gilling, Robert Lynn, Pamela Davies

Paul Douglas, Eva Bartok, Leslie Phillips, Walter Rilla, Philip Leaver, Martin Miller, Jocelyn Lane, Rosalie Crutchley, Pauline Drewett, Michael Caridia, Olaf Pooley, Leonard Sachs, Paul Hardtmuth, Cyril Chamberlain, St. John Stuart

tt0049248