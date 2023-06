IMDb 5.9 / 10 from 210 users

Diterbitkan 10 September 1965

Oleh mamat

The Family and One More (1965)

The life of the family inordinate surveyor Carlos Alonso has undergone several changes over the course of the years: the birth of child number 16, little Maria, coincided with the death of the mother, who left behind a hollow refillable. The grandfather also died. The Godfather pastry married, and the boys have been growing rapidly …

Fernando Palacios

Alberto Closas, Julia Gutiérrez Caba, José Luis López Vázquez, Soledad Miranda, Carlos Piñar, Margot Cottens, Rosanna Yanni, Elena María Tejeiro, Elisa Ramírez, Chonette Laurent, Jaime Blanch, Víctor Valverde, Conchita Rodríguez del Valle, Mircha Carven, Benito Díaz Trejo, Manuel Díaz Trejo, Oscar Lowy, Carmen García Mateo, María Jesús Balenciaga, Alfredo Garrido, Ester Romero, María del Mar Sánchez, Maribel Martín, Pedro Mari Sánchez, Tomás Picó, José Sacristán, Erasmo Pascual, Rafaela Aparicio, José Franco, Jesús Guzmán, Ana Carvajal, Manuel Arbó, Ana María Ventura, Santiago Ontañón, María Isabel Payarés, Vicente Sangiovanni, Ángel Terrón, Juan Cazalilla, Gregorio Alonso, Luisa Cuesta, Vicente Bañó, Ignacio Fabián, Gregorio Díaz, Maruja García Alonso, Pedro Molina Sánchez, Miguel Armario, Concha Rabal, Marta Baizán, María José Alfonso, Aíto García Reneses, Maribel Hidalgo, José Isbert, María Isbert, José María Prada, Amparo Soler Leal, Jesús Álvarez

tt0059164