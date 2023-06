IMDb 6.1 / 10 from 136 users

Diterbitkan 21 December 2022

Oleh LIN

Ride Above (2022)

Growing up among horses at her parents’ stud farm, Zoé dreams of becoming a jockey and forms a deep bond with a young horse. A terrible accident threatens to end their racing careers, but they fight to reach victory together.

Christian Duguay, Mylène Mostini, Stéphane Gluck, Fabien Ricour

Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz, Charlie Paulet, June Benard, Carole Bouquet, Danny Huston, Hugo Becker, Emeline Faure, Hubert Myon

tt21256038