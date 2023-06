IMDb 6.3 / 10 from 1,905 users

Diterbitkan 16 November 2015

Oleh mamat

Nahid (2015)

A woman tries to mend the broken pieces of her last life, as she is now involved with a new sexual relationship with a man.

Ida Panahandeh

Sare Bayat, Navid Mohammadzade, Pejman Bazeghi, Milad Hossein Pour, Pouria Rahimisam, Nasrin Babael, Milad Shah Hosseini

tt4636046