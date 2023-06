IMDb 6.3 / 10 from 233 users

Diterbitkan 20 February 2002

Oleh mamat

Mischka (2002)

An old man in dressing gown and slippers is abandoned by his family on an area of highway while on vacation. He later finds himself in a hospital where a nurse, Gégène, calls him Mischka.

Jean-François Stévenin

Jean-Paul Roussillon, Jean-François Stévenin, Rona Hartner, Salomé Stévenin, Pierre Stévenin, Jean-Paul Bonnaire, Yves Afonso, Claire Stévenin, Elisabeth Depardieu, Johnny Hallyday, Roger Knobelspiess, Léo Grandperret

tt0260185