IMDb 6.4 / 10 from 178 users

Diterbitkan 22 December 1959

Oleh mamat

Ferdinand I King of Naples (1959)

The story of “King Lazzarone” Ferdinand I of Bourbon whose pastime was to neglect the government and disguise himself as a poor man and turn to the infamous city premises in search of love adventures. With the De Filippo brothers to complete.

Gianni Franciolini, Gianfranco Mingozzi, Franco Montemurro, Tina Marchetti Clerici

Peppino De Filippo, Eduardo De Filippo, Titina De Filippo, Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi, Marcello Mastroianni, Leslie Phillips, Renato Rascel, Jacqueline Sassard, Rosanna Schiaffino, Nino Taranto, Memmo Carotenuto, Pietro De Vico, Giacomo Furia, Audrey McDonald, Marcello Paolini, Nino Vingelli, Gigi Reder, Vittorio Artesi, Ignazio Balsamo, Paolo Barbieri, Dino Curcio, Peppino De Martino, Enzo Maggio, Dante Maggio, Nino Milano, Gianni Minervini, Gianni Partanna, Mario Passante, Antoinette Weynen

tt0053820