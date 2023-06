IMDb 5.9 / 10 from 3,254 users

Faithfully Yours (2022)

Using each other as alibis, two friends sneak off to indulge in secret affairs — but their elaborate web of lies unravels when one of them goes missing.

André van Duren

Bracha van Doesburgh, Elise Schaap, Gijs Naber, Matteo Simoni, Nasrdin Dchar, Hannah Hoekstra, Anna De Ceulaer, Hans Dagelet, Soufiane Chilah, Soumaya Ahouaoui, Juda Goslinga, Margje Wittermans

tt20119468