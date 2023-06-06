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Kualitas
WEBRip
Negara
Uk
Bintang film
Alexander Budberg,
Anastasiya Meskova,
Anatoly Iksanov,
Boris Akimov,
Dmitry Medvedev,
Grigori Zaslavski,
Maria Alexandrova,
Maria Allash,
Nikolay Tsiskaridze,
Pavel Dmitrichenko
Sutradara
Mark Franchetti,
Nick Read
Genre
Documentary
IMDb
6.3/
10from
436users
Diterbitkan
14 September 2015
Oleh
mamat
Synopsis
Bolshoi Babylon (2015)
A behind-the-scenes look at Moscow’s prestigious Bolshoi Theatre as it’s rocked by an acid-attack scandal in 2013.
Mark Franchetti, Nick Read
Sergei Filin, Maria Allash, Alexander Budberg, Anastasiya Meskova, Roman Abramov, Boris Akimov, Maria Alexandrova, Pavel Dmitrichenko, Nikolay Tsiskaridze, Vladimir Urin, Anatoly Iksanov, Dmitry Medvedev, Grigori Zaslavski, Svetlana Zakharova
tt3505682