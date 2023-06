IMDb 4.3 / 10 from 2,145 users

Beast from Haunted Cave (1959)

A gold thief and his gang use a skier’s lodge and meet a monster covered with cobwebs.

Monte Hellman

Michael Forest, Sheila Noonan, Frank Wolff, Wally Campo, Richard Sinatra, Linné Ahlstrand, Kay Jennings, Chris Robinson, Jaclyn Hellman, Kinta Zertuche

