IMDb 3.9 / 10 from 534 users

Diterbitkan 12 November 2015

Oleh mamat

Atomic Eden (2015)

Trapped inside an old mining complex, somewhere in the ruins of Chernobyl, a group of international mercenaries must band together to fight an army of mad men. 8 against 800, they just couldn’t lose.

Nico Sentner, Everett Ray Aponte

Fred Williamson, Mike Möller, Hazuki Kato, Lorenzo Lamas, Nico Sentner, Dominik Starck, Carolina Rath, Jens Nier

tt2974726